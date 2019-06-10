7 نصائح في التدبير المنزلي للمرأة العاملة

يصعب على المرأة العاملة تحقيق التوازن بين الأعمال داخل المنزل وخارجه، من دون التقصير في أي منها، لذا نُقدِّم نصائح في التدبير المنزلي للتوفيق بين العمل الخارجي والاهتمام بالعائلة وإتمام الأعمال المنزلية.

ويُعد أبرز هذه النصائح هو ضرورة وضع جدول أسبوعي لتنفيذ الأعمال المنزلية:

1. يوضع جدول أسبوعي لتنفيذ الأعمال المنزلية، كتنظيف الحمامات والمطبخ وغرف النوم وغسل الملابس، مع توزيع كلِّ مهمَّة على يوم من أيَّام الأسبوع.

2. تُدوَّن المهام على لائحة، مع تقدير الوقت لكلٍّ منها.

3. تُقسَّم الأعمال حسب أولويَّتها، "ابدئي بتلك المستعجلة، ودعي المهام التي يمكن إتمامها في ما بعد".

4. يجب حثّ أفراد العائلة على مساعدتك في الأعمال المنزليَّة اليومية، كجمع اللعب ووضعها في صناديق، للإبقاء على منزلك خاليًا من الفوضى.

5. يُحدَّد يوم للـتسوق من "السوبرماركت".

6. تُطهى كمِّيات كبيرة من الطعام، مع تجميد تلك التي ستستخدمينها لاحقًا، من خلال عصر الطماطم وغليها، ثمَّ تقسيمها في أكياس لتُحفظ بشكل آمن في المجمدة، وغسل الخضروات وفرمها ووضعها في الثلاجة لتستخدم في الوجبات المطهوة، أو في أطباق السلطة، فضلًا عن تنقية البقوليات، ولا سيَّما الأرز وحفظها في أكياس.

7. يُخصَّص وقت في نهاية اليوم لمناقشة الأمور المُتعلِّقة بالأطفال، كالواجبات المدرسيَّة مثلًا.

اختصار وقت التنظيف والتدبير المنزلي

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كما يُمكن للعاملات خارج المنزل، خصوصًا، اختصار وقت التنظيف والتدبير المنزلي، عند تطبيق الآتي:

• تُستخدم فرشاة إزالة وبر الملابس عند نفض الغبار عن قطع السجاد الصغيرة.

• يُملأ نصف إبريق الخلاط الكهربائي بماء دافئ، مع إضافة بضع قطرات من سائل الجلي إليه. ويُضرب المزيج في الخلَّاط، ثمَّ يُفرغ من الإبريق، الذي يُشطف بالطريقة الاعتياديَّة.

• يُصبُّ الماء الساخن على الأطباق المُتَّسخة، إذ هو يساعد في تذويب الدهون. ثمَّ، تُدعك هذه الأطباق بإسفنجة الجلي المُشبَّعة بسائل الجلي.

• يُضاف كوب من الـ"بيكينغ صودا" في وعاء، ويُسكب ماء الأُكسيجين فوقه. يُحرَّك هذا الخليط بالملعقة، قبل أن يُفرَّغ في الصينية المُراد تلميعها، ويُترك فيها لساعتين كحدٍّ أدنى. ثمَّ، تُنظَّف الصينيَّة بإسفنجة الجلي.

• يُلبس زوجان من الجوارب في كفّي اليدين، لنفض الغبار عن الأجهزة المنزليَّة، ولا سيَّما شاشة التلفاز.

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