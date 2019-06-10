أعراض الحمل في الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 04:42 مساءً - تبدأ أعراض الحمل عند بعض النساء بمجرد أن تتأخر الدورة الشهرية ليومين، وبعضهن لأسبوع، وهناك من تظهر عليهن الأعراض بعد تلقيح البويضة بأسبوع، ولذلك فقد قررت "الخليج 365 وطفلك" أن تقدم لك أهم الأعراض الجسمية والنفسية التي تظهر مع حدوث الحمل الأكيد في الشهر الأول، والتي يقدمها الدكتور محمود عيسى، استشاري النساء والولادة، كالآتي: العلامة: وهذه لا تحدث إلا في حالات قليلة، وهي نزول قطرة من الدم في موعد الدورة الشهرية القادم، ولكنها ناتجة عن انغراس البويضة. زيادة نسبة هرمون الإستروجين تؤدي لشعور المرأة بالتعب والرغبة في النوم. احتقان الثدي والشعور بالثقل فيهما. الشعور بمذاق مختلف في الفم. Advertisements اشتهاء بعض الأطعمة، وكراهية بعضها، وشم رائحة طعام غريب. كثرة التبول بسبب فرط حساسية المثانة وتغير الهرمونات. نوبات البكاء المتقطعة بسبب الخوف من الحمل والولادة، والخوف على الجنين، وهي نتيجة للتغيرات الهرمونية تكون أكثر حدة لدى الحامل لأول مرة. من الناحية التشريحية يكون ارتفاع الرحم عن الحوض أربعة قراريط تقاس بأصابع اليد الواحدة.

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