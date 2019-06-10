أعراض الحمل في الشهر الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 04:42 مساءً - وصلت للشهر الثاني من الحمل، ولكنك في الثلث الأول من الحمل، فتذكري أن فترة الحمل تقسم إلى ثلاثة أثلاث، فما هي الأعراض التي من المنتظر أن تظهر عليك خلال الشهر الثاني من الحمل؟

تابعي معنا الدكتور محمود عيسى، استشاري النساء والولادة، الذي يحدد أهم ما يحدث من تغيرات معك في هذا الشهر كما يلي:

هذا الشهر هو أكثر الأشهر معاناة من حيث ما يتعلق بالهضم والمعدة؛ حيث تزداد الغازات والشعور بالانتفاخ، وحرقة المعدة.

حرقة المعدة تصاحبها القيء والغثيان الصباحي ويجب علاجه بتناول البسكويت المملح المقرمش بدون زيت قبل أن تقومي من السرير، أو إبداء أي حركة؛ لكي يتفاعل مع إفرازات المعدة ويقللها.

يزداد الثقل في الثديين ويصبح لون الحلمة غامقاً.

تكون مشاعرها متقلبة وسريعة التهيج والبكاء لأتفه سبب.

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تبدأ أعراض الإمساك؛ لبطء في حركة الأمعاء، ويجب الإكثار من الفواكه والخضروات.

تبدأ مستويات السكر والزلال تختلف في جسمها ولذلك يجب أن تقوم بعمل فحوصات؛ لكي تطمئن على صحتها والمتابعة مع طبيبها.

لا يرتفع مستوى البطن كثيراً، فقط ثمانية قراريط عن مستوى الحوض ويمكن قياسها بواسطة القابلة.