تقارير إسبانية تكشف عن وجهة جريزمان المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان توصل لاتفاق حول الانضمام لسان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليخلف الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان تراجع عن الانضمام لبرشلونة الإسباني بعد اتفاقه على الانضمام للبلوجرانا خلال الفترة الماضية، بسبب مخاوفه من رفض بعض لاعبي برشلونة وجماهير النادي وجوده في الموسم المقبل.

وتابعت "سبورت" أن الدولي الفرنسي يشعر بأن طريقة رفضه الانضمام لبرشلونة الصيف الماضي ستسبب له المتاعب حال انضمامه للفريق الكتالوني في الوقت الحالي، وأنه لا يريد التواجد في بيئة معادية له.

وكان جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي، وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقترابه من الانضمام لبرشلونة مقابل 120 مليون قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وشارك جريزمان (28 عاما) في 48 مباراة مع الأتليتي خلال الموسم المنقضي بكل البطولات سجل 21 هدفا وصنع 10.