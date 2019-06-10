دبي الأولى إقليميا في استثمارات الذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت قيمتها 79.2 مليار درهم خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2018، لتحتل بذلك المرتبة الأولى إقليميا في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وفقا لدراسة لشركة "سامتيك ميدل إيست".
وتعد دبي من أكثر المدن عالميا استعدادا للمتغيرات التكنولوجية من خلال احتضانها بنية تحتية مستقبلية، ومن المتوقع أن تحفز هذه الاستثمارات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 35% بحلول عام 2031.
وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تخفيض النفقات الحكومية بنسبة 50% سنويا وزيادة كفاءتها بشكل كبير. ومنذ أبريل 2019 تتبنى الإمارات استراتيجية الذكاء الاصطناعي الهادفة لتكون البلاد رائدة عالميا في المجال.
كما تتوقع الدراسات أن يشكل الذكاء الاصطناعي 45٪ من إجمالي عائدات الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، أي 15.7 تريليون.
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