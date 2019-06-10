شكرا لقرائتكم خبر عن ما شرط ترامب لتخفيف القيود على «هواوي»؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يخفف من القيود المفروضة على «هواوي»، بشرط تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، وفقًا لـ«رويترز».
وأضاف: «لكن في حال عدم التوصل لاتفاق فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري».
في وقتٍ سابق، قال «منوتشين»، إن خطوات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات تتعلق بالأمن القومي ولا علاقة لها بالتجارة.
وأضاف منوتشين، في مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي»: «كما قلنا دائما، مناقشات هواوي هي في الحقيقة مناقشات تتعلق بالأمن القومي، وليست لها علاقة بالتجارة».
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