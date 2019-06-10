شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الجينسينج وزيت النعناع لعلاج التهاب الشعب الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الشعب الهوائية هو حالة تصاب فيها بطانة الشعب الهوائية في الرئتين بالالتهاب، وهذا الالتهاب يمكن أن يكون حاد أو مزمن، ومعظم حالات التهاب الشعب الهوائية تزول دون علاج طبي أو الحاجة إلى المضادات الحيوية، ويمكن علاجها بالوصفات الطبيعية ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الجينسينج وزيت النعناع لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وفقاً لموقع Dr.Axe.

عشبة الجينسينج



الجينسنج

الجينسنغ هو مكمل عشبي يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة، ولهذا يستخدم عادة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، ولديه القدرة على تقليل بكتيريا الرئة وعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، كما أنه يقلل من الالتهابات ويعزز وظيفة المناعة.

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زيت النعناع



زيت النعناع

يعطي زيت النعناع إحساسًا بالبرد وله تأثير مهدئ على الجسم، كما أن لديه خصائص مضادة للميكروبات والقدرة على تطهير الجهاز التنفسي.

لتخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية، استنشق زيت النعناع مباشرة من الزجاجة. هذا سيساعد على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف التهاب الحلق، يمكنك أيضًا وضع 2-3 قطرات من زيت النعناع على الصدر بضغط دافئ.