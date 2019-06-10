شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط صحتك بالطبيعى...فيتامينات مهمة عشان جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الجهاز الهضمى والتى تعمل على حمايته من عسر الهضم والتقلصات والالتهابات التى يتعرض لها، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أبرز هذه الفيتامينات هى:

فيتامين ب

فيتامين ب



يحتوى فيتامين ب على العديد من الخصائص والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم ، ويوجد ذلك فى البروتينات مثل الاسماك والدواجن واللحوم الحمراء .

فيتامين سى

فيتامين سى

وهو من أفضل الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم عموما وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما إنه يعمل على الهضم بشكل صحى ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.

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فيتامين د

فيتامين د

يحتوى على بعض الخصائص الى تعمل على حماية الجسم من الاصابة بسرطان القولون وحماية الجهاز الهضمى من الاورام والفيروسات، ويمكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو بعض الاطعمة مثل البيض والأسماك والحبوب.

فيتامين أ

يعمل على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمى المنتشرة، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعزز صحة الرؤية والعظام، ويوجد فى البطاطا والجزر واللفت.