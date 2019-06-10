رجيم الأرز .. ثلاثة أسابيع فقط تمنحكِ قوام مثالي

تساعد حمية الأرز على تقليل الدهون في الجسم كما أنها خيار صحي لهؤلاء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

رجيم الأرز هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية و منخفض الصوديوم، مما يساعد في خفض الدم الضغط ، وتحسين وظائف الكلى، السبب في أن هذا النظام الغذائي يعمل لعلاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة يكمن في الأطعمة المسموح بتناولها. ويشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة ، ومنتجات الألبان المحدودة ، والأطعمة منخفضة الصوديوم.

-الكربوهيدرات المعقدة تستغرق وقتًا أطول للهضم ، مما يقلل من الجوع.

-يمنع تناول كميات قليلة من الصوديوم الجسم من تخزين الماء الزائد ويقلل من الضغط على الكلى.

يُسمح في البداية باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (800 سعرة حرارية في اليوم) ، ثم يتم زيادته حتى 1200 سعرة حرارية في اليوم.

باختصار، تعتبر الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، والصوديوم المنخفض ، و والغنية بالألياف الغنية أسباب وراء نجاح حمية الأرز.

قائمة حمية الأرز للأغذية:

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فواكه طازجة، خضروات، الفاصوليا قليلة الملح، كل الحبوب، البروتين الخالي من الدهون، ومنتجات الألبان الخالية من الدهون.

أطعمة ممنوعة في رجيم الأرز:

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الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، عصائر الفاكهة المعبأة، الحلوى، شوكولاتة، الأطعمة المجمدة، الأطعمة المقلية، الدقيق المكرر والسكر المكرر والأطعمة الخالية من الدهون

ستحتاجين إلى التخلص تماماً من جميع الوجبات السريعة واعتماد خيارات أفضل لتناول الطعام ونمط الحياة. ولكن ، هناك سؤال واحد مهم. الأرز الأبيض أو الأرز البني - ما هو المسموح به في حمية الأرز؟

يعتبر الأرز البني أكثر صحة لأنه يحتوي على المزيد من الألياف الغذائية. ولكن يمكنكِ تعويض ذلك عن طريق إضافة الخضار إلى وعاء الأرز الأبيض

الآن بعد أن عرفتي ماذا يؤكل ويجب تجنبه ، يجدر الإشارة إلى الجزء الأصعب، وهو النظام الغذائي نفسه. ينقسم النظام الغذائي إلى ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى - 800 سعرة حرارية

الفطور (8:00 صباحًا) وعاء متوسط من الشوفان مع الموز وبذور الشيا

الغداء (12:00 ظهراً) الأرز + الخضار + السمك المشوي

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) 300 مل عصير فواكه طازج بدون سكر

العشاء (6:30 مساءً) دجاج مشوي و أرز الفطر

المرحلة الثانية - 1000 سعرة حرارية

الإفطار (8:00 صباحًا) 1 توست + أفوكادو + ½ وعاء صغير من جبنة الريكوتا + 1 كوب شاي أخضر

الغداء (12:00 مساءً) أرز + خضروات + دجاج مشوي

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) 1 كوب من الفواكه المختلطة

العشاء (6:30 مساءً) الخضار والسوشي

المرحلة الثالثة - 1200 سعرة حرارية

الفطور (8:00 صباحًا) وعاء متوسط من الكينوا + 1 كوب شاي أخضر

الغداء (12:00 مساءً) أرز + خضروات + سمك مشوي أو كاري سمك

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) 1 كوب من لبن الرايب + 10 حبات من الفستق المقشر

عشاء (6:30 مساءً) ريزوتو الدجاج قليل الدسم والفطر

اتباع هذا النظام الغذائي ليست مهمة سهلة، لذا يفضل اتباعه ثلاث أسابيع، كل أسبوع يمثل مرحلة، مع التوقف لمدة أسبوع والعودة مرة أخرى.