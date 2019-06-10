فيديوجراف.. نهائي دوري أمم أوروبا يسدل الستار على مسيرة الحكم ماينكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الإسباني ألبرتو ماينكو لإدارة نهائي النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية. وسيجمع اللقاء منتخب البرتغال بنظيره الهولندي الأحد على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية. وسيسدل النهائي الأول لدوري أمم أوروبا الستار على مسيرة الحكم الإسباني الذي سيعتزل نهاية الشهر الحالي. ومن أشهر المباريات التي أدارها الحكم نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في 2007 الذي شهد فوز الأرجنتين 2-1 على التشيك. "العين الرياضية" تستعرض عدة معلومات بارزة في تاريخ الحكم عبر الفيديوجراف التالي.

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