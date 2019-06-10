الإفراط في تناول الشوكولاتة يهدد شبابك

الإفراط في تناول القهوة والشاي يساعد على ظهور الحبوب والتجاعيد المبكرة

مهما كانت درجة الاهتمام بشكل البشرة من كريمات وأقنعة وزيارات للصالونات وأطباء الجلدية والتجميل بدون اتباع العادات الغذائية الصحية ونمط حياة صحي فلن تكون النتيجة مرضية؛ وذلك لأن تغذيتها وصحتها تبدأ من الداخل وليس الخارج.

وتحذر الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوربية والمصرية للتغذية الإكلينيكية، من بعض العادات الغذائية المضرة بصحة البشرة.

وتقول حسين لـ"العين الإخبارية" إن البشرة المشرقة هي مرآة الجسد الصحي والعكس صحيح بالطبع، وبالتالي يجب العناية ببشرتنا من خلال الامتناع عن بعض العادات الغذائية الخاطئة.

7 عادات غذائية خاطئة مضرة بالبشرة

1- عدم شرب كميات كبيرة من الماء يؤدي إلى نقص نسبة الرطوبة في البشرة وهي من أكثر المشاكل ضررا على الإطلاق، حيث تتكون خلايا البشرة من أكثر مِن 85% من الماء، لذا يجب المحافظة على هذه النسبة لضمان التمتع ببشرة صحية نضرة.





2- عدم الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والكولاجين الذي يعد البروتين الأساسي والأهم للبشرة والشعر وأيضا البيوتين مثل الخضراوات الورقية والفاكهة الطازجة والبيض.

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3- استهلاك الأطعمة المملحة والأغذية المصنعة بشكل كبير مثل الوجبات السريعة أو جاهزة التحضير فهي تحتوي على نسب عالية جدا من الصوديوم والمواد الحافظة والكيميائية المضرة بالبشرة وتؤدي لشحوبها والعديد من المشاكل مثل الحبوب.





4- الإفراط في تناول الحلويات وخاصة الشوكولاتة فهي أحد أسباب ظهور حبوب الشباب والبثور بالوجه.

5- الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والأطعمة الدسمة الغنية بالزيوت المهدرجة والمشبعة والكوليسترول مما يتسبب في ظهور الزوائد الدهنية خاصة حول منطقة العين.





6- الإفراط في تناول القهوة والشاي يؤدي إلى رفع نسب الكورتيزول وظهور الحبوب والتجاعيد المبكرة ونقص مرونة البشرة، مما يسرع الشيخوخة.

7- التدخين وشرب الشيشة؛ فبجانب أضرارها الكثيرة على كل أجهزة الجسم إلا أن التأثير على البشرة هو الأسرع، حيث تسبب شحوبا فوريا وأيضا اسمرار مناطق حول الفم وظهور التجاعيد المبكرة ويسرع من علامات تقدم السن وتآكل طبقات البشرة المرنة.



