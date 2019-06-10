شكرا لقرائتكم خبر عن من صغره حافظى عليه..5 نصائح عشان تحمى طفلك من الأمراض والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فيروسات وجراثيم يعنى أمراض والتهابات"، فيتعرض الأطفال دائما لنزلات البرد والأنفلونزا والفيروسات التى تؤثرعلى صحتهم ونموهم كما أنها قد تزيد من خطرالإصابة بالأمراض المزمنة على المدى البعيد.

وحسب ما ذكره موقع parents بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات مع أطفالهن لحمايتهن من الأمراض والفيروسات، وهى :

1:الاهتمام بإعطاء الطفل الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الأمراض.

2:تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية التى يفضلها، فالرياضة عموما تحافظ على صحة الجسم والعضلات وتحمى الجسم من الأمراض.

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نزلات البرد عند الاطفال

3:ابتعدى عن إعطاء الطفل الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون ، حتى لا تسبب الإصابة بمرض السمنة والسكر.

4: تجنب إعطاء الطفل الوجبات الجاهزة وتشجعيه على تناول الأطعمة من المنزل مع تقديم الوجبات التى يفضلها الطفل وبشكل مبهجة ليحبونها.

5:إذا كان الطفل رضيع فيجب الاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المظبوطة ، حيث أنها تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة لصحة الطفل.