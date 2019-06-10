شكرا لقرائتكم خبر عن جدري الماء يهدد الجنين بتشوهات خطيرة والان مع التفاصيل

حذر البروفيسور هانز يورجن نينتفيش من أن إصابة الحامل بجدري الماء تهدد الجنين بتشوهات خطيرة، كما أن العدوى تشكل خطراً على حياة الطفل حديث الولادة.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن جدري الماء هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري الماء النطاقي (Varicella zoster virus)، وهو مرض مُعد جداً يصيب الجلد والأغشية المخاطية، وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي والحكة والبثور المتقيحة والحمى.

وينتقل جدري الماء عبر الرذاذ عن طريق العطس مثلاً أو ملامسة جلد المريض. كما قد يختبئ الفيروس بعد الشفاء من المرض في الخلايا العصبية ويتسبب بعد مرور سنوات عديدة في الإصابة بالهربس النطاقي المعروف أيضاً باسم الحزام الناري.

وأشار نينتفيش إلى أن جدري الماء قد تترتب عليه مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ والتهاب عضلة القلب. ولتجنب هذه المخاطر شدد نينتفيش على ضرورة أن تُراجع المرأة الراغبة في الإنجاب حالة التطعيم لديها وتلقي التطعيم قبل حدوث الحمل.