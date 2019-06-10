شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتغلب على آلام النمو عند الأطفال .. دلكي المكان برفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام النمو من الآلام الشائعة عند الأطفال، وخاصة في الساقين، وهى غير ضارة، لكنها قد تكون مؤلمة، وعادة ما تتوقف عند سن 12، وفقاً لما ذكر موقع وزارة الصحة البريطانية NHS ، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح للتغلب على ألم النمو عند الأطفال.

الم النمو



ما هى آلام النمو؟

هى الآلام التى تحدث عند الأطفال بسبب النمو، وآلام النمو يمكن أن تأتي وتذهب على مدار شهور، وحتى سنوات ويظهر في شكل

-ألم وخفقان في كلا الساقين.

-في العضلات، وليس في المفاصل.

- في الليل (ويختفى في الصباح).

-آلام النمو أكثر شيوعًا عند الأطفال النشطين ويمكن أن تستمر بعد ممارسة الكثير من الألعاب الرياضية.

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- أكثر شيوعًا في الأطفال ذوي المفاصل المرنة (المفصل المزدوج).

الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف آلام النمو

-تدليك ساقى الطفل برفق.

-ضع زجاجة ماء ساخن مغطاة على المنطقة التى يشعر فيها الطفل بالألم.

-إعطاء الأطفال مسكن لتخفيف الألم.

-شجعهم على ارتداء أحذية داعمة خلال اليوم.

-الاستحمام بماء دافئ قبل النوم.