شكرا لقرائتكم لمكافحة علامات الشيخوخة.. نصائح يجب اتباعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سواء كنت تعاني من إصابة قديمة تترك آلامها المستمرة، أو بداية التهاب المفاصل، فمن المرجح أن تشعر ببعض الأوجاع أكثر مع التقدم في السن.

يمكن للحركة المنتظمة أن تخفف الألم وتجعل المفاصل أكثر مرونة، ويمكن ممارسة التمارين محدودة التأثير مثل السباحة واليوغا، بالإضافة إلى المزيد من النصائح التي يقدمها موقع WebMD لمعالجة ما يلي:

التجاعيد

تظهر التجاعيد عندما تصبح البشرة أرقّ وأكثر جفافاً وأقل مرونة، ولكن هناك أيضا بعض الأسباب التي يمكن أن تجعل الأمور أسوأ، مثل التدخين والأشعة فوق البنفسجية من الشمس، أو جلسات اكتساب اللون البرونزي.

ينصح الخبراء بحماية البشرة من الشمس والإقلاع عن التدخين، ويفضل استخدام بعض منتجات حماية البشرة، مثل المرطبات أو مركبات الريتينويدات الكيميائية، التي يلزم الحصول على استشارة طبيب قبل استخدامها، والتي تجعل التجاعيد أقل وضوحاً.

فقدان العضلات

مع التقدم في السن يفقد كثير من الناس قوتهم وقدرتهم على التحمل، لكن السبب لا يتعلق في الحقيقة بعملية الشيخوخة، وإنما لأن الكثيرين يتوقفون عن تشغيل عضلاتهم الرئيسة، وهم من ينبغي نصحهم بالمقولة الشهيرة: "استخدمها أو اخسرها"، ومن ثم يجب البدء في ممارسة المشي أو السباحة بشكل منتظم، لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، ويمكن تقسيمها إلى جلستين مدة كل منهما 15 دقيقة، بحسب ما يتناسب مع ظروف كل شخص.

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مشكلات النوم

لا تتغير الحاجة إلى النوم مع التقدم بالعمر، ولكن ما يتغير هو القدرة على الخلود للنوم، ويميل كبار السن إلى قضاء وقت أطول للاستغراق في النوم، وتقل فترات نومهم العميق، كما يعاني كثيرون من الاستيقاظ لمرات أكثر في منتصف الليل، وينصح الخبراء بتقليل تناول المشروبات المنبهة مثل القهوة، بالطبع مع الحفاظ على حالة صحية مواتية مثل تجنب ارتفاع ضغط الدم أو ارتجاع المريء، وجعلها تحت السيطرة.



اضطرابات الذاكرة

يشعر كبار السن بالقلق، عندما يصادفوا بعض اضطرابات الذاكرة على الرغم من أنها جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، يتغير العقل لدى كبار السن، مما قد يؤثر على مدى تذكرهم لبعض الأحداث أو الأشياء، ربما يحتاج كبار السن إلى الاعتماد على بعض الحيل، مثل تدوين قوائم ووضع الأشياء في أماكن محددة أو كتابة مذكرات، لكن ما يساعد بشكل أكثر فاعلية هو القيام ببعض الأنشطة مثل التواصل مع الأصدقاء والعائلة، والتي تثبت علميا أنها تعزز من قوة العقل، ومن النصائح المفيدة أيضا لتقوية الذاكرة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأطعمة الصحية.

زيادة الوزن

كلما تقدم الإنسان في العمر، فإنه يعاني من تراجع في القدرة على حرق السعرات الحرارية، لكن يمكن أيضا مواجهة حالات بطء الأيض، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة رياضة المشي وتناول الفواكه والخضراوات والبروتين، وينبغي الحد من تناول السكر والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

كثرة التبول

تصبح المثانة وعضلات الحوض أضعف مع تقدم العمر، ويمكن أن تؤدي المشاكل الصحية الأخرى، مثل تضخم البروستاتا، لزيادة الوضع سوءًا، لذا ينصح تقرير موقع WebMD بتقوية منطقة الحوض بممارسة تمارين كيجل، التي تتضمن ضغط العضلات كما لو كنت تحاول الاحتفاظ بالبول، من 10 إلى 15 مرة، لثلاث مرات في اليوم. ويحدث النظام الغذائي المتوازن فرقًا أيضًا، بما يشمل تناول الكثير من الألياف، والحد من السكريات، والمشروبات الغازية، والكافيين.

الانتظام في تناول العلاج

يعاني معظم البالغين الأكبر سنا من مشكلة صحية واحدة على الأقل، مثل مرض بالقلب أو السكري، وفي مثل هذه الحالات يجب الحرص على إجراء فحوصات منتظمة والالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها واتباع جميع تعليمات الطبيب بدقة، وتعتبر الفحوصات الطبية أساسية حتى لو لم يكن الشخص يعاني من حالة صحية مزمنة، حتى يتمكن من الاكتشاف المبكر لأي طارئ وللبقاء بصحة جيدة.