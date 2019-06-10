اختفاء "غامض" لمراهقة أميركية من على متن سفينة سياحية

لا يزال عمال الإنقاذ على متن سفينة سياحية بالقرب من مايوركا، يقومون بمحاولات يائسة للعثور على فتاة "البيجامة الوردية”، بعد أن اختفت من السفينة في حادث غامض حتى الآن .

وكانت السفينة النرويجية “إيبيك” غادرت مدينة كان الفرنسية يوم الجمعة، وكان المقرر لها أن ترسو في بالما مايوركا في وقت مبكر السبت، ولكن انقلبت السفينة رأسًا على عقب في الساعة 8:30 صباحًا بعد أن أعلن القبطان اختفاء أحد الركاب.

وأخبر الركاب والطاقم وسائل الإعلام التي استطاعت الوصول للسفينة المتوقفة في وسط البحر أن المفقودة شوهدت آخر مرة في “بيجامة وردية”، ولم يتم التعرف على عمرها أو أي تفاصيل أخرى.

ووقف الآلاف من الركاب على حاجز السفينة التي لم تتحرك بحثًا عنها لمدة ساعات، وكان هناك بعض الطائرات تحلق في الجو لتمشط المنطقة.

وقالت إحدى الراكبات وتدعى “ربيكا ساندرلين” إن أفراد الطاقم أخبروا الركاب الآخرين أن الفتاة مراهقة أميركية.

Advertisements

فيما أعلنت خطوط الملاحة البحرية النيرويجية في بيان لها أنهم فقدوا ضيفًا بالغًا بينما كانت السفينة تبحر من كان إلى مايوركا على بعد نحو 40 ميلاً شمال غرب المدينة.

قد يهمك ايضاً:

"أدوار خفيّة" للنساء في صناعة التطرف عالميًا أبرزتها "فتاة الغلاف" الداعشية

أساليب تنمية الحب بين الشاب والفتاة خلال فترة خطوبتهما