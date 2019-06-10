شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تخس بأمان.. ديتوكس التوت الأحمر بعد معركة الكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخروج من العيد وتناول الكحك والبسكوت والبيتيفور، نجد أن البعض يعانى بشكل كبير من زيادة الوزن، وهذا الأمر نتيجة لتناول أطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وخلال هذا التقرير سنقدم نظام الديتوكس الغني بالألياف والذى يساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أنواع عدة من الديتوكس، وجميعها لها العديد من الفوائد لجسم الإنسان، فهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي ديتوكس التوت الأحمر الذى أثبت كفاءته العالية لجسم الإنسان، ويساهم بشكل كبير فى التخلص من الجسم الإنسان، ويقضى على السمنة وزيادة الوزن.



ديتوكس التوت الاحمر

طريقة إعداد ديتوكس التوت الأحمر:- حفنة من التوت الأحمر. طريقة إعداد ديتوكس التوت الأحمر:- حفنة من التوت الأحمر.

- ثلاث شرائح من الجريب فروت.

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- ورق النعناع الأخضر.

- شرائح من الليمون.

- شرائح من الخيار.

- كوب من الماء.

عليك خلط جميع العناصر السابق ذكرها في زجاجة وتركها لمدة زمنية ساعة، ثم تناولها طوال اليوم للحصول علي فوائد الديتوكس.