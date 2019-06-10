البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر من الأطعمة التى تحتوى على مصدر غنى بحمض الفوليك والمنجنيز، ويحتوى أيضا على الثيامين والريبوفلافين وفيتامين B6، وحامض البانتوثنيك، الكولين، البيتين، والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، فالبنجر يحتوى على نسبة عالية من النترات الغذائية، والتى يعتقد أن تكون السبب فى العديد من الفوائد الصحية المحتملة من البنجر التى يجرى دراستها.



البنجر

فوائد البنجرضغط الدم

فحصت دراسة سابقة أجريت عام 2008، وقد نشرت في مجلة ضغط الدم المرتفع الأمريكية، آثار تناول البنجر على مجموعة من المتطوعين الأصحاء، ووجدت أن ضغط الدم قد إنخفض بشكل كبير بعد ابتلاع القليل من البنجر.

وافترض الباحثون أن هذا نظراً للمستويات العالية من النترات الموجودة في البنجر وأن الخضراوات عالية النترات يمكن أن تكون وسيلة فعالة لعلاج حالات القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.

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ووجدت دراسة أخرى أجريت في عام 2010 نتائج مماثلة أن البنجر يخفض ضغط الدم إلى حد كبير على أساس يعتمد على الجرعة المعطاة.

الخرف

قد وجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن البنجر يمكن أن يحسن من وصول الأكسجين إلى الدماغ، ويبطئ تطور الخرف لدى البالغين الأكبر سناً، ووفقا ل دانيال كيم شابيرو ، مدير مركز ويك فورست للعلوم، حيث قال أن تدفق الدم إلى مناطق معينة من الدماغ قد ينخفض مع التقدم في السن ويؤدي إلى انخفاض في الإدراك والعته، ويمكن إستهلاج البنجر كجزء من النظام غذائي اليومي الذي يحتوي علي النيترات التي بدورها تحسن تدفق الدم والأوكسجين إلى هذه المناطق التي تعاني من النقص بها.

مرض السكري

البنجر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعرف باسم حمض ألفا ليبويك، وهو ما ثبت أنه يخفض مستويات السكر، وزيادة الحساسية للانسولين ومنع التغيرات التي يسببها الإجهاد في المرضى الذين يعانون من مرض السكري.

وقد أظهرت الدراسات أن حمض ألفا ليبويك أيضاً يخفض اعتلال الأعصاب الطرفية والاعتلال العصبي اللاإرادي لدى مرضى السكري.

الهضم المنتظم

بسبب محتواه علي الألياف العالية، فإن البنجر يساعد على منع الإمساك وتعزيز انتظام صحة الجهاز الهضمي.

التهاب

الكولين هو من المغذيات الهامة جداً في البنجر التي تساعد في النوم، وحركة العضلات، والتعلم والذاكرة، ويساعد الكولين أيضا للحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ويساعد في نقل النبضات العصبية، ويساعد في امتصاص الدهون ويقلل الالتهاب المزمن.

التمارين الرياضية والأداء الرياضي

لقد ثبت أن البنجر يحسن من ضخ الأوكسجين في العضلات أثناء ممارسة الرياضة، مما يعني أن زيادة كمية النترات وتحمل ممارسة الرياضة على المدى الطويل، ويحسن نوعية الحياة لمرضي القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي.