شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الجوافة مفيد لصحة الأسنان والقلب وتحمى من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة الجوافة من الفواكه المحببة لدى الأطفال والكبار، وتحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة مثل فيتامين أ، و، ج ، والنحاس والمانجنيز والبوتاسيوم وفيتامين سى، فضلا عن طعمها ومذاقها الرائع، حسبما ذكر موقع"healthline".

فوائد الجوافة لصحة الانسان

- تقى الجسم من نزلات البرد والانفلونزا والسعال.

- تعمل على ترطيب الجسم وتفتيح البشرة لانها تحتوى على نسبة كبيرة من الماء والفيتامينات، ويعمل مغلي أوراق الجوافة في علاج حبوب الشباب، الكلف.

-تحتوى على سعرات حرارية بشكل قليل، ولذلك تعمل على التخلص من الوزن الزائد .

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-أوراق الجوافة تساعد على علاج الكثير من مشاكل المعدة وتخفيف الام، كأوجاع المعدة والقرحة وبعض الالتهابات الحادة، والاسهال.

-أوراق الجوافة والعروق المغلية تعمل على طرد المشيمة المتأخرة في رحم الأم بعد الولادة.

- مفيدة للحامل فتعمل على زيادة امتصاص الحديد في الدم، مما يفيد الأم والجنين، كما تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهابات أثناء فترة الحمل.

-تقى من أمراض القلب فهى غنية بالبوتاسيوم الذى يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل مستوى الكوليسترول السىء.