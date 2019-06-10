شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك طفلك عنده مرض السكر..خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من أبرز الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون، فعلى الرغم من أن كبار السن أكثر عرضا للمرض ولكن الأطفال أيضا يصابون بمرض السكر، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك علامات تدل على إصابة الأطفال بالمرض وهى:

السكر عند الاطفال 1: العطش المستمر، فعند ارتفاع نسبة السكر فى الدم يتمم سحب السوائل من الأنسجة، وهنا يصاب المرضى بعطش شديد. 2: الشعور بالتبول المستمر، وهو من أبرز علامات الإصابة بمرض السكر. Advertisements 3: عندما ترتفع نسبة السكر فى الدم يشعر الطفل بالجوع الشديد. 4: فقدان الوزن نظرا لاستهلاك الجسم الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. 5: يشعر الطفل دائما بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. عند ظهور أى من العلامات يجب عرض الطفل على طبيب متخصص وفى حالة إصابته بمرض السكر لا بد من المتابعة الدورية مع تناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة والاهتمام بتناول الأطعمة مثل الخضروات والفواكه والحد من تناول الحلويات، مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالة الطفل.

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