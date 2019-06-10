شكرا لقرائتكم خبر عن فرط نشاط المثانة يعرضك لمشاكل صحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المثانة عضو هام ضمن الجهاز البولى للإنسان، وقد تتعرض للإصابة بفرط نتيجة لإنقباض عضلاتها لا إراديًا مما يؤدى إلى وجود حاجة عاجلة إلى التبول، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

تساهم العديد من الحالات في علامات وأعراض فرط نشاط المثانة وتتضمن:

-الاضطرابات العصبية، مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد.

-مرض السكر.

-الأدوية التي تؤدي إلى ارتفاع سرعة إنتاج البول أو يلزم تناولها مع الكثير من السوائل.

-التهاب حاد في المسالك البولية يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض مشابهة لأعراض فرط نشاط المثانة.

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-أشياء غير طبيعية في المثانة، مثل الأورام أو حصوات المثانة.

- تضخم البروستاتا أو الإمساك أو العمليات السابقة لمعالجة الأشكال الأخرى من السلس.

-الإفراط في تناول الكافيين.

-انخفاض الوظيفة المعرفية بسبب تقدم السن والذي يمكن أن يزيد من صعوبة فهم المثانة للإشارات التي تتلقاها من المخ.

-عدم إفراغ المثانة بالكامل والذي قد يؤدي إلى أعراض فرط نشاط المثانة لأنه يتبقى مساحة قليلة لتخزين البول.