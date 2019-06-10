فوائد البطيخ فى الصيف عديدة منها منع الجفاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ من الفواكه الشهيرة التى يتم تناولها فى الصيف، وله فوائد عديدة لاحتواءه على عناصر غذائية عديدة مثل: الفيتامينات والمعادن والبيتا كاروتين والليكوبين، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ وفقاً لموقع " organicfacts".فوائد البطيخ
فوائد البطيخ
علاج اضطرابات الكلى
يحتوي البطيخ على الكثير من البوتاسيوم، وهو مفيد للغاية في تنظيف الترسبات السامة في الكلى، وعلاوة على ذلك ، فهي مفيدة في الحد من تركيز حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تقليل فرص تلف الكلى، بالإضافة إلى ذلك ، كونها تحتوي على نسبة عالية من الماء ، يحفز البطيخ على التبول ، مما يساعد مرة أخرى في تنظيف الكلى.
تشير الأبحاث إلى أن البطيخ يتكون من 92٪ من الماء وفعال في خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، كما أنه يساعد على ترطيب جسمك خلال فصل الصيف الحار.ينظم ضغط الدم
نشرت المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم دراسة تشير إلى أن مستخلص البطيخ يلعب دوراً مهماً في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك ، فإن كمية البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في البطيخ مفيدة جدًا من حيث خفض ضغط الدم.
فوائد البطيخ
تشير دراسة بجامعة نورث كارولين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن انخفاض عامل النمو الشبيه بالأنسولين الأنسولين (IGF) مهم للحد من خطر الإصابة بالسرطان، ويساعد البطيخ على تقليل الأنسولين / IGF ، والذي غالبًا ما يكون عاملاً رئيسًا في تفاقم الإصابة بالسرطان.يمنع الضمور البقعي
تشير الأبحاث في كلية العلوم البيولوجية بجامعة لندن إلى أن الكاروتينات تساعد في الحفاظ على صحة الرؤية وكذلك بيتا كاروتين وفيتامين C ولوتين وزياكسانثين، تضمن حماية عينيك من العمى المرتبط بالعمر وتمنع عينيك من الأمراض مثل جفاف العينين والأعصاب، وكذلك المياه الزرقاء .
البطيخ
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