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شكرا لقرائتكم خبر عن لو اتعرضت لحادث أو سقوط.. تعرف على أعراض كسر عظم الحوض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حالات كسر الحوض نتيجة التعرض لحادث كبير أو السقوط من مكان مرتفع أو الصدمة الشديدة التى تسبب كسورًا فى أجزاء كبيرة من الجسم.
يوضح موقع "Drugs" أن أعراض كسر عظم الحوض تشمل الألم والحساسية في منطقة عظم الحوض، وكدمات وتورم فى المناطق حول عظم الحوض.
ويشير كسر العظام في الحوض إلى حدوث كسر في أي من عظام الورك الخمسة، ويكون الألم أو الانزعاج أثناء الجلوس أو المشي أو الوقوف من الأعراض المحتملة أيضًا لكسر الحوض، بالإضافة إلى الوخز أو التنميل في منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذين العلويين.
أعراض كسر الحوض
تشمل الأعراض الخطيرة التى تستدعى الحصول على رعاية طبية فورية الطفح جلدي والحكة والتورم في الجلد والحمى والسعال المصحوب بالدم، بالإضافة إلى دفء الساق أو تورمها أو احمرارها، أيضًا قد تشمل أعراض الكسر صعوبة في التنفس أو ألمًا في الصدر أو الدوار.
تشمل العلاجات تناول الأدوية الموصوفة، والراحة، وتطبيق الثلج على المنطقة المصابة، واستخدام العكازات للمشي، وتكون الجراحة ضرورية فقط إذا كانت الحالة شديدة.
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