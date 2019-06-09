للرجال.. هذه الأطعمة الأفضل لصحتكم في الصيف

في فصل الصيف يحتاج الرجال إلى استهلاك المواد الغذائية التي تتوافق مع حرارة فصل الصيف من حيث إمداد أجسامهم بالعناصر والمغذيات التي تحتاجها وما تحتويه من مجموعات عضلية وأجهزة حيوية.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم وأفضل الأطعمة بالنسبة للرجال خلال فصل الصيف الحار، وبحسب موقع rd.com.

1- ثمار المانجو





تعد ثمار المانجو من أشهر الفواكه الصيفية المحببة لدى الجميع، وبالنسبة لأهمية تناولها للرجال فإن الكوب الواحد من ثمار المانجو يمد الجسم بنسبة 100% من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي، كما تعمل الألياف الغذائية الموجودة في المانجو على تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء.

2- الأفوكادو

لأن الرجال أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها سرطان القولون والمستقيم، تشير إخصائية التغذية كيلي شالال Kelli Shallal إلى أن تناول الرجال للأفوكادو يقلل احتمالية الإصابة بالعديد من الأعراض الصحية الخطرة، وعلى رأسها السمنة وقابلية الجسم لتخزين الدهون وخفض احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بفضل كميات الألياف الغذائية المثالية الموجودة في ثمار الأفوكادو.

3- السبانخ





وجود الماغنيسيوم والحديد والكالسيوم بجانب البوتاسيوم وفيتامين سي في السبانخ بكميات مثالية يجعلها من أهم الأطعمة الصيفية بالنسبة للرجال فهي رائعة لصحة وقوة عظامهم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

4- البطيخ

ينصح جوان سالج بليك، أستاذ التغذية في جامعة بوسطن، الرجال بتناول البطيخ بانتظام خلال فصل الصيف، فبجانب انخفاض السعرات الحرارية للبطيخ فإنه الكوب الواحد يحتوي على 50 سعرة حرارية فقط، وتوجد به مجموعة مميزة من المغذيات مثل مادة اللايكوبين التي تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى معدن البوتاسيوم المهم لخفض ضغط الدم المرتفع.

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5- الطماطم





تناول الطمام المطبوخة في القليل من زيت الزيتون من الطرق الطبيعية المهمة التي تقلل قابلية الإصابة بسرطان البروستاتا، بسبب احتوائها على مادتي الليكوبين والكاروتينويد المهمتين لصحة الرجال، بحسب خبيرة التغذية في نورث كارولاينا ريما كلاينر.

6- السلمون

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل نسبة الكولسترول الضار ودعم الوظائف العقلية وصحتها ومد الجسم بـ100% من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين د، كل تلك الإيجابيات من مميزات تناول أسماك السلمون المحتواة على دهون أوميجا 3 الصحية.

7- الشوكولاتة الداكنة





الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى لذيذة فحسب، بل هي إحدى الوسائل الطبيعية والقوية للغاية التي يساعد احتواؤها على مادة الفلافانول في خفض ضغط الدم وتحسين تدفقه إلى القلب والمخ بصورة أكثر كفاءة وصحة.

8- الشوفان

يجب هدم المفهوم الخاطئ الذي يربط بين تناول الشوفان وفصل الشتاء، فالشوفان من العناصر الغذائية الصيفية المهمة بالنسبة للرجال الذي يساعدهم على إنقاص الوزن وتعزيز كفاءة عملية الأيض والتمثيل الغذائي.

9- الفراولة





حجم ثمار الفراولة الصغير قد يجعل فوائدها الغذائية المذهلة بالنسبة للبشر والرجال بشكل خاص لا تصدق، فثمار الفراولة مليئة بكميات مثالية من فيتامين سي والعديد من المواد المضادة للأكسدة، التي تعزز مناعة الجسد وتقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

10- البقوليات

البقوليات مليئة بالألياف المشبعة والبروتينات التي تدعم صحة وقوة الجهاز الهضمي، والمجموعات العضلية التي تحتوي عليها أجسام الرجال التي تحتاج إلى جرعات مستمرة من البروتينات، خصوصاً مع بذل أي مجهود بدني في طقس الصيف الحار.