فيديوجراف.. من هو موريس شتاين.. مدرب الوحدة الإماراتي الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع المدرب الهولندي موريس شتاين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمواطنه هينك تين كات. ويبلغ المدرب من العمر ٤٥ عاما، وسبق له أن درب العديد من الأندية ببلاده، وترشح لجائزة أفضل مدرب بالدوري الهولندي.

ويأتي قرار الاستعانة بالمدرب شتاين بعد رحيل مواطنه تين كات لأسباب خاصة. "العين الرياضية" ترصد في الفيديوجراف التالي مشوار المدرب خلال الفترة الماضية قبل قدومه لقيادة العنابي.

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