الوجبات الغنية بالدهون تضعف الذاكرة

توصلت دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي السيئ لا يؤثر فقط على الوزن، لكن تكون له تداعيات سلبية على المخ، حيث يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

وكشف الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية "Trends in Neurosciences" في 4 يونيو/حزيران، عن أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة يمكن أن يسبب التهاباً ساماً وإجهاداً مؤكسداً في المخ، مما يؤدي إلى انخفاض الإدراك وضعف الذاكرة.

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وتوجد بالمخ شبكات تسمى "PNN"، وعندما تعمل بشكل صحيح فإنها تحمي الخلايا العصبية من السموم من خلال تشكيل حاجز مادي أو درع حول الخلية العصبية، كما أنها تتحكم في مرونة هذه الخلايا من خلال تنظيم المحفزات التي يمكن أن تؤثر عليها.

وعند تعلمك أشياء جديدة فأنت تقوم بتكوين ذكريات وإقامة روابط "مشابك" بين الخلايا العصبية في الدماغ، ويمكن أن تساعدك شبكات "PNN" على تعلم أشياء جديدة عن طريق الحفاظ على الاتصالات الحالية أو يمكنها أن تحرمك من ذلك.

وقالت إيمي ريشيلت، الباحثة في العلوم العصبية بكلية طب سوليتش بجامعة أونتاريو الغربية بكندا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، إن الالتهاب والضغط التأكسدي في الدماغ الناجم عن الوجبات الغذائية السريعة الغنية بالدهون يؤثر على شبكات "PNN" ويجعلها عرضة للسموم التي تؤثر على الإدراك والذاكرة.