الفيفا يحسم ملف انضمام ديلور لمنتخب الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته النهائية على حصول أندي ديلور، نجم فريق مونبيلييه الفرنسي، على الجنسية الكروية الجزائرية، وبالتالي فإنه بات مؤهلا قانونيا لحمل قميص "الخضر" خلال الفترة المقبلة.



ويمتلك اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب أصولا جزائرية من جهة جده، الأمر الذي خول له في مرحلة أولى الحصول على جواز سفر جزائري، ومن بعد ذلك تقديم طلب للهيكل المشرف على كرة القدم العالمية من أجل تغيير جنسيته الكروية.

وخطف هداف مونبيلييه الأضواء خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، حيث أسهم في 21 هدفا ما بين صناعة وتسجيل خلال 36 مباراة شارك فيها مع الفريق بمختلف المسابقات.

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ويملك اللاعب خبرة كبيرة، حيث سبق له أن نشط في دوريات فرنسا وإنجلترا والمكسيك.

وينتظر أن يوجد ديلور مع منتخب الجزائر انطلاقا من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويعاني منتخب الجزائر من غياب الحلول البديلة في مركز قلب الهجوم بسبب إصابة إسحاق بلفوضيل هداف هونهايم الألماني، وهو ما أجبر مدربه جمال بلماضي على الاستعانة بالنجم المخضرم إسلام سليماني، البعيد عن أجواء المباريات منذ قرابة أربعة أشهر، خلال منافسات أمم أفريقيا مصر 2019.