شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: قضية «هواوي» أمن قومي.. ولا علاقة لها بالتجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن خطوات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات تتعلق بالأمن القومي ولا علاقة لها بالتجارة.

وأضاف منوتشين، في مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي»، اليوم، الأحد: «كما قلنا دائما، مناقشات هواوي هي في الحقيقة مناقشات تتعلق بالأمن القومي، وليست لها علاقة بالتجارة».