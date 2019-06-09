شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض السعال الديكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة فى الرئتين والمجرى الهوائي، ويسبب نوبات السعال المتكررة التي يمكن أن تستمر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، ويمكن أن تجعل الرضع والأطفال الصغار على وجه الخصوص يعانون من مرض شديد، وفقًا لما ذكر موقع NHS.

أعراض السعال الديكي

-تتشابه الأعراض الأولى للسعال الديكي مع أعراض نزلة البرد، مثل سيلان الأنف واحمرار العينين والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة.

تبدأ نوبات السعال الشديدة بعد حوالي أسبوع من الإصابة بالعدوى.

-تدوم نوبات السعال الديكى عادة بضع دقائق في كل مرة وتميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا في الليل.

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-عادة ما يسبب السعال مخاطًا سميكًا وقد يتبعه القيء.

- قد تصاب أنت أو طفلك بالتنفس بصوت يشبه "الديك".

- يمكن أن يتسبب السعال فى احمرار الوجه، وقد يكون هناك بعض النزيف الطفيف تحت الجلد أو في العينين.

-يمكن للأطفال الصغار أحيانًا أن يتحولوا إلى اللون الأزرق (زرقة) إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس.

عند الأطفال الصغار جدًا، قد لا يكون السعال ملحوظًا بشكل خاص، ولكن قد تكون هناك فترات قصيرة يتوقف فيها التنفس.