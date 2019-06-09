شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الطعام يعرضك للإصابة بعدوى الديدان الشريطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأطفال والكبار أيضا من عدوى الديدان الشريطية والتى تحدث نتيجة تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة ببيض الدودة الشريطية أو يرقاتها، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

عندما تُصاب بعدوى الدودة الشريطية المعوية، تلتصق رأس الدودة الشريطية بجدار الأمعاء ويمكن أن تعيش الديدان الشريطية البالغة حتى عمر 30 عامًا في جسد الشخص الذى تدخل إلى امعاؤه .

أعراض الإصابة بالديدان الشريطية

المصابين بعدوى الدودة الشريطية المعوية قد لا تظهر عليهم أى اعراض وتتباين أعراض العدوى بالديدان الشريطية على حسب الأماكن التي انتقلت إليها اليرقة.

تشمل علامات عدوى الأمعاء وأعراضها ما يلي:

الغثيان

الضعف

فقدان الشهية

ألم في البطن

إسهالاً

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الدوخة

اشتهاء الملح

فقدان الوزن وامتصاص غير كاف للمواد الغذائية الموجودة في الأطعمة

إذا انتقلت يرقات الديدان الشريطية من الأمعاء وشكلت كيسات في الأنسجة الأخرى يمكن أن تتسبب في نهاية الأمر في تلف الأعضاء والأنسجة، مما يؤدي إلى:

حالات الصداع

كتل كيسية أو نتوءات

رد فعل تحسسي تجاه اليرقات

علامات وأعراض عصبية، وتشمل حدوث نوبات