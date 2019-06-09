فيديوجراف.. العقدة البرتغالية تهدد هولندا في نهائي دوري أمم أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأمل هولندا حين تلتقي البرتغال مساء الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، في أن تفك عقدتها ضد برازيل أوروبا في المواجهات الرسمية.
ولم تحقق هولندا إلا انتصارا رسميا وحيدا على البرتغال في 7 لقاءات رسمية، حيث فازت البرتغال 5 مرات، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل.
ومثلت البرتغال حجر عثرة تاريخيا للطواحين الهولندية، فخرجت أمامها من كأس أمم أوروبا وكأس العالم خلال عامين في 2004 و2006، بالإضافة لتسببها في غيابها عن كأس العالم 2002.
"العين الرياضية" تبرز تاريخ مواجهات المنتخبين الرسمية عبر الفيديوجراف التالي.
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