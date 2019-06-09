مانشستر يونايتد يحول أنظاره نحو نجم توتنهام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل إيريك داير، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، دائرة اهتامامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المان يونايتد يفضل التعاقد مع ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد، لكن إدارة "الهامرز" لا ترغب في بيعه.
وأفادت الصحيفة بأن اليونايتد قرر تحويل أنظاره صوب لاعب السبيرز، في ظل صعوبة الظفر بتوقيع رايس هذا الصيف.
ويرغب المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير في تدعيم صفوف فريقه بلاعب وسط من العيار الثقيل، لا سيما بعد رحيل الإسباني أندير هيريرا.
ويخطط سولسكاير لتهميش دور الصربي نيمانيا ماتيتش في الموسم القادم، لا سيما بعدما تراجع مردود اللاعب في الموسم المنصرم.
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