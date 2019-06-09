شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عرق النسا بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بمرض عرق النسا يعد من أصعب الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، ويتسبب الشعور بألم شديد في الظهر، وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي نتيجة لقوة الالم الشديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي طرق علاج عرق النسا، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ألم شديد يشعر به الأشخاص المصابون بمرض عرق النسا، وهذا الألم يكون أسفل الظهر إلي قدمين الأرجل، وهو من أصعب أنواع الألم التي يمر بها الشخص المصاب، لأنه يتسبب في عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

ويطلق في بعض الأحيان علي عرق النسا التهاب العصب الوركي، وهذا العصب يعد من أكبر أعصاب الجسم، وهذا هو السبب الرئيسي في الشعور بالألم بشكل كبير.

Advertisements

وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بمرض عرق النسا، ومنها الإصابة بمشاكل في الظهر كالانزلاق الغضروفي، أو ضعف في اعصاب الجسم، او فترة الحمل التي تعد حرجة بشكل كبير، أو زيادة الوزن الشديد، كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للخضوع للعمليات الحراجية، يعدون أكثر عرضة لهذا الأمر.

علاج عرق النسا

تشخيص عرق النسا يعد من الأشياء التي يجب علي الأشخاص القيام بها، لتجنب التعرض لأي مشاكل أو مضاعفات، ويتم هذا الأمر عن طريق الخضوع للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وفهو يظهر فيهم ويساعدوا في التأكد من الإصابة بهذا المرض "عرق النسا"، وعليك الذهاب للطبيب لإعطائك العلاج اللازم والذي يساعدك بشكل كبير في التخلص من هذا الأمر.

يرجع علاج عرق النساء لبعض الأمور وأهمها أخذ أدوية لتقوية أعصاب الجسم بشكل كبير، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بألم شديد فيه، ولذا عليك أخذ فيتامين ب، بشكل دائم، لأن هذا الأمر يساعد بشكل كبير في تقليل الألم، مع أخذ المسكنات، ومضادات الالتهابات.

وقد يوصي الطبيب الشخص المصاب بضرورة القيام ببعض التمارين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الظهر، والأرداف، وتقلل من حدة الألم أثناء الاصابة بعرق النسا.