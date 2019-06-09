شكرا لقرائتكم خبر عن البيض مش دايما مفيد..يمكن يسبب حساسية تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من أكثر الأطعمة التى تسبب الإصابة بالحساسية خاصة عند الأطفال وعادة يتراوح وقت حدوث أعراض حساسية البيض بين بضع دقائق إلى بعض ساعات بعد تناوله بشكل مباشر أو أطعمة تحتوى على البيض، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

تتراوح الأعراض من خفيفة إلى حادة ويمكن أن تشمل الطفح الجلدي والارتكاريا واحتقان الأنف والقيء أو مشاكل هضمية أخرى.

اعراض الاصابة بحساسية البيض

التهاب الجلد

احتقان الأنف ورشح وعطس

التشنجات والغثيان والقيء

علامات وأعراض الربو مثل السعال أو الأزيز أو ضيق بالصدر أو ضيق التنفس

انسداد المسالك الهوائية بما يشمل تورم الحلق أو شعورًا بكتلة في الحلق تسبب صعوبة التنفس

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آلام البطن وتشنجاتها

النبض السريع

أسباب الإصابة بحساسية البيض

ترجع حساسيات الطعام إلى رد فعل مفرط من الجهاز المناعي، ويتعرف الجهاز المناعي على أحد بروتينات البيض عن طريق الخطأ على أنه بروتين ضار ويتم اطلاق الهستامين وغيره من المواد الكيماوية التي تسبب علامات الحساسية وأعراضها.

يحتوي صفار البيض وبياضه كلاهما على بروتيناتٍ يمكن أن تسبب الحساسية، على أن الحساسية من بياض البيض هي الأكثر شيوعًا. ومن الممكن أن يصاب الرضع الذين يتغذون على رضاعة طبيعية بردة فعل تحسسية تجاه البيض من خلال لبن الأم إذا كانت تتناول البيض.