بالفيديو.. لفتة إنسانية من رونالدو تجاه طفل برتغالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بلفتة إنسانية خلال تواجده داخل حافلة منتخب بلاده، قبل يوم واحد على مواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد رونالدو ورفاقه في منتخب البرتغال للمباراة النهائية، التي ستقام الأحد على ملعب الدراجاو، معقل نادي بورتو.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية مقطع فيديو للنجم البرتغالي، الذي كان متواجدا داخل حافلة منتخب بلاده، قبل أن تتوقف بسبب مجموعة من المشجعين.

وأفادت الصحيفة بأن رونالدو لفت نظره تواجد طفل يحمل لافتة موجهة للدون، تحمل عبارة "هل يمكنني معانقتك؟".

Advertisements

وسرعان ما لبى رونالدو طلب الطفل، وأوقف الحافلة، قبل أن يصعد المشجع الصغير ويحتضن اللاعب ويلتقط معه صورة تذكارية.

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك سويسرا بنصف النهائي، ليحمل منتخب بلاده على عاتقه نحو المباراة النهائية لدوري الأمم في نسختها الأولى.



