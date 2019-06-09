أمطار غزيرة تقطع الكهرباء والشوارع في عدن اليمنية

شهدت جميع مديريات محافظة عدن (جنوبي اليمن)، ليل السبت وفجر الأحد، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية، نتيجة المنخفض الجوي الذي تعيشه العاصمة المؤقتة، فيما وجهت وزارة الصحة اليمنية برفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسبا لحدوث أي كوارث.

وأكدت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية"، أن الرياح القوية والأمطار تسببت في سقوط أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية العملاقة في شوارع عدد من المديريات وتوقف حركة السير.

كما تسبب سقوط عمود إنارة في خط الطريق البحري الرابط بين مديرية المنصورة ومديريات خورمكسر والمعلا وصيرة، في قطع الطريق وتوقف حركة المركبات بشكل تام، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ التاسعة مساء السبت ويتوقع استمراره حتى صباح الأحد. .

وشوهدت لوحات إعلانية عملاقة ملقاة وسط شوارع مديرية المنصورة في طريق التسعين تحديداً بفعل الرياح، بالإضافة إلى سقوط أشجار الأرصفة في عددٍ من شوارع مديرية الشيخ عثمان.

وفي مديريتي خورمكسر وصيرة، حذر ناشطون من تهدم بعض منازل المواطنين بسبب قوة الرياح وغزارة الأمطار، خاصةً في ظل دخول المياه إلى عددٍ من الدور المأهولة. .

وأفاد إعلاميون بقيام فرق الدفاع المدني بمديرية التواهي بتحذير ساكني المنازل المتاخمة للبحر بضرورة إخلاء منازلهم في ظل مخاوف من ارتفاع منسوب البحر نتيجة استمرار هطول الأمطار.

كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط عدد من حاويات البضائع المتواجدة في ميناء الحاويات بمديرية المنصورة بعدن.

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وتتعرض السواحل الجنوبية اليمنية حالياً لمنخفض جوي مصحوب بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ شديدة، خاصةً على محافظتي حضرموت وعدن.

ويتواجد المنخفض الجوي منذ أواخر مايو الماضي، وعاود بقوة في بداية يونيو الجاري، مع تحذيرات لمراكز الإرصاد الجوية وباحثين بيئيين من إمكانية استمراره خلال الأيام القادمة.

حالة مدارية مستمرة

وبحسب مدير الأرصاد الجوية بمطار عدن الدولي، علوي العبدلي، فإنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار على مدينة عدن خلال الأيام القادمة أيضاً وقد تكون غزيرة جداً أحياناً.

وكشف العبدلي لـ"العين الإخبارية" عن أسباب استمرار المنخفض الجوي، قائلاً: إنه مع تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة تشكلت سحب ركامية رعدية جنوب بحر العرب، الأمر الذي سيمكن هذه السحب من تشكيل امتداد رطب وتغذية للأجواء على مناطق خليج عدن، ورفدها بأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية.

وأشار مدير أرصاد مطار عدن إلى الاضطراب المداري الذي يتواجد على السواحل الجنوبية، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية خلايا عنيفة من السحب العاصفة شرق مركز بحر العرب والتي ستؤثر بأمطار بين المتوسطة والغزيرة خلال الأيام القادمة، مع رياح عاصفة هابطة، ومن المحتمل أن تمتد وتتجه إلى مدخل خليج عدن، وقد تتطور الحالة لتصبح حالة مدارية خلال تلك الأثناء.

تحذيرات

ودعا المسؤول اليمني إلى التهيئة والاستعداد لأي طارئ بسبب تطور الأجواء ونشوء حالة مدارية خلال الايام المقبلة، تحديداً على مناطق مثل أبين وعدن كامتداد اضطراب مداري، لافتا إلى أن التوقعات قابلة للتغير بحسب المعطيات الآنية للنماذج العالمية.

ونبه العبدلي المواطنين بوجوب أخذ أسباب الحيطة والحذر، وعدم المجازفة والعبور في الوديان والشعاب تجنباً للسيول، كما شدد على الأخوة الصيادين توخي الحذر عند النزول للبحر بسبب الاضطرابات البحرية الشديدة التي قد تصاحب الحالة الجوية.

تغيرات مناخية

ومنذ العام الماضي تشهد السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، وشواطئ بحر العرب والمحيط الهندي عواصف مدارية وأعاصير، ضربت الجزر والمدن اليمنية الساحلية، بالإضافة إلى عددٍ من دول المنطقة. .

ويُرجع علماء البيئة تكرر ظهور تلك الأعاصير والعواصف المدارية في المنطقة إلى التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، نتيجة الاحتباس الحراري، الذي أثّر على حالة الطقس لكثير من البلدان، وجعل من مدن ومناطق مثل عدن وغيرها تشهد أمطاراً وعواصف لم تشهدها من عقودٍ وربما منذ قرون طويلة.