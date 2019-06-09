سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9 يونيو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، صباح اليوم الأحد، في البنوك وشركات الصرافة، بداية تعاملات الأسبوع، بعد موجة تراجع أمام الجنيه المصري بدأت منذ عدة أسابيع، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.73 جنيه للشراء مقابل 16.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنوك مصر وعودة والعربي الأفريقي.

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وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، مسجلا 16.8 جنيه، مقابل 16.85 جنيه للبيع، تلاه بنك مصر إيران وبلغ سعر العملة الأمريكية للشراء 16.71 جنيه مقابل 16.81 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي – مصر أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة السوقية الدولار للشراء عند 16.69 جنيه مقابل 16.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، زاد متوسط سعر اليورو ليبلغ للشراء 18.82 جنيه مقابل 19 جنيها للبيع، أما الإسترليني فبلغ للشراء 21.22 جنيه مقابل 21.47 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.45 جنيه مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.55 جنيه مقابل 4.58 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 55 جنيها للشراء مقابل 55.39 جنيه للبيع، وذلك حسب بيانات البنك الأهلي المصري.