بينها الخيار والموز.. أغذية احذري تناولها "على الريق" تجنبًا للمخاطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الكثير من النساء تناول أطعمة على الريق لاعتقادهنّ السائد بأنها صحيّة كوجبة فطور، غير أن خبراء التغذية حذّروا من خطورتها على المعدة والأمعاء، وفق ما نقله موقع "رامبر".

ومن بين الأطعمة التي حذّر خبراء التغذية من تناولها على الريق:

الخضراوات الخضراء منها الخيار

تحتوي هذه الأطعمة على أحماض قوية، فتصبح خطيرة على صحتكِ عند تناولها على الريق بسبب عدم وجود ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها صباحًا، وبالتالي تسبب لكِ الحرقة وعدم الراحة في الجسم.

القهوة

يعدّ هذا المشروب الصباحي الأفضل عند الكثير من النساء كما الرجال على الريق، إلا أن المختصين دعوا إلى شربه بعد وجبة الفطور؛ لأن القهوة على الريق تسبب تهيّج الغشاء المخاطي للمعدة؛ ما ينتج عنه إلتهاب، وهو ما يعاني منه الكثير من النساء والرجال في الوقت الحالي، كما أنها تشكل عبئًا ثقيلاً على الكبد، وخطورة عليه.

الحلويات

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يعجز البنكرياس منذ الصباح على إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين، بعد تناول الحلويات بالكريم والشكولاتة على الريق، فيسبب اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

الموز

تهضم المعدة هذه الفاكهة صباحًا ببطء، فينتج عن ذلك انتفاخ وغيرها من الاضطرابات، علاوة على ذلك؛ فإن الموز غني بالمغنيسيوم الذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم؛ ما قد يزيد العبء على القلب، وقد يسبب مشكلات في الأوعية الدموية، لذا فإن أفضل وقت لتناوله بعد ساعة من وجبة الغداء.

الحمضيات

ساد الاعتقاد بأن عصير البرتقال الطازج، يعد فطورًا مثاليًا جيدًا، خاصة وأنه يعطي الجسم قوة وطاقة منذ الصباح، غير أنه يجب تناوله بعد وجبة الفطور؛ لأنه يحتوي على أحماض عديدة مختلفة، قد تسبب التهاب المعدة.