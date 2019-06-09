التهديدات تلاحق شابة أميركية بعد قتلها زرافة نادرة

تلقت امرأة أميركية تهديدات بالقتل، بعد قتلها زرافة فى جنوب أفريقيا العام الماضي، حيث صنعت منها حلى ووسائد، فيما وصفها مغردو عبر موقع تويتر بأنها بلا قلب.

وقالت تيس تومبسون تالي، والتى تبلغ من العمر "38 عاما"، بعد أن قتلت زرافة في جنوب أفريقيا "إنها لا تشعر بالندم بعد عام تقريبًا من ظهور صور لها تفتخر بها، إنهم الحيوانات يوضعون أمامنا، ونحن نصطادهم ونأكلهم".

وشوهدت تالى ترتدي ملابس مموهة وتم تصويرها وهي تقتل أحد الحيوانات البرية بأحد المزارع، عندما سئلت عن الزرافة السوداء التي قتلتها أثناء رحلة لعبها إلى جنوب أفريقيا، ضحكت، "لقد كانت لذيذًة".

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عرضت تالي البندقية التى صنعتها من جلد الحيوان الميت، قائلة، "هذا جزء من الزرافة السوداء التى أطلقت النار عليها، وهو شيء يمكنني أن أحمله معي، وأنا أمارس الصيد، ولدي أيضًا وسائد مزخرفة مصنوعة من جلدها والجميع يحبها".

وتصر "تالى" على أن رحلات الصيد مفيدة للمملكة الحيوانية، وليست ضارة، قائلة، "نحن نحافظ.. ندير قطعان وندير أعدادًا من الحيوانات البرية، أنا فخورة بأن أكون صيادًا وفخورة بالصيد أيضًا، وأنا فخور بقتل هذه الزرافة".

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وظهرت تالى عبر شبكة "CBS" بعد عام تقريبًا من ظهور صور لها مع الزرافة التى تسببت في موجة من الغضب عبر الإنترنت، عقب تصريحتها.

ووصفها العديد من مغردي تويتر بأنها "قاتل مثير للاشمئزاز، وقحة، وغير أخلاقية وبلا قلب وأنانية" وردت تالي عن ردود الافعال العنيفة، بعد قتلها الزرافة "لقد أصبح أمرًا سيئًا حقًا، ودعوا صاحب العمل لمحاولة إقالتي".بينما أكدت أن لديها رئيسًا رائعًا قام بدعمها طوال هذه المحنة، وأنها ستفعل ذلك مرة أخرى.

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