جنيفر أنيستون تكشف سر حفاظها على جمالها في سن الـ 50

وصلت جنيفر أنيستون مؤخرًا إلى "50 عامًا"، لكنها أثبتت مرارًا وتكرارًا أن العمر ليس سوى رقم، فهى تبدو دائمًا بمظهر شبابي أكثر من أي وقت مضى، ومع المشاريع المقبلة بما في ذلك فيلم "First Ladies" وسلسلة Apple TV +، التى يطلق عليها اسم "The Morning Show"، وهي تهتم كثيرًا بجسدها، وشكل إطلالتها.

وقالت الممثلة الكوميدية عن الاهتمام بصحة جسدها في مقابلة صحافية، "لقد كان الأمر طبيعيًا فأنا أعتقد أن أجسادنا جميلة، وأن الاهتمام بها بغض النظر عن عمرك هو أمر مهم، ويجب ألا يكون هناك أى نوع من الخجل أو الانزعاج من ذلك".

وتنبع ثقة جنيفر من مدى اهتمامها بالتغذية الصحية وتتنال ما يحتاجه جسمها بالضبط، وإليكم لمحة عما تأكله "أنيستون" كل يوم.

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وجبة إفطار

وقالت جينفير أنيستون إلى مجلة "Elle" فى عام 2016، "عندما استيقظ، أحصل على ماء دافئ مع الليمون، وبعد ذلك أتناول خليط الاسموزى الخاص بى أو أتناول الأفوكادو والبيض، وهي واحدة من الأشياء المفضلة لدى".

وكشفت وصفة الاسموزى وهى عبارة عن نوع من بودرة البروتين النقى، مع وضع الموز والتوت والكرز المجمد وسكر الدايت، ومزيج الخضار ومسحوق موكا وقليل من الكاكاو".

وفى أوقات أخرى، تقوم بإقران وعاء من حبوب الدخن مع موزة، أو صنع دقيق الشوفان مع بياض البيض المخفوق، وقالت "إن إضافة بياض بيضة نصيحة عرفتها من زوجها السابق "جوستين ثيرو" فبياض البيض يعطيها بروتين إضافي ويمنح الخليط مذاق لذيذ.

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وجبة غداء

تتناول جينفر بالنسبة لوجبة منتصف النهار، شكل من أشكال الخضار أو السلطة مع البروتين، وفقًا لموقع Elle، كما تتناول أيضًا "برجر دجاج" ملفوف بالبروتين، وهذا ما كشفت عنه فى مقابلة مع "هاربر بازار" 2016.

وبالنسبة للوجبات الخفيفة أو "الاسناكس"، فهى تجمع بعض الكربوهيدرات الصحية والبروتين مثل التفاح مع زبدة اللوز أو بعض المكسرات، كما صرحت لـ Yahoo Food بأنها تحتفظ أيضًا بقطع الخضار النيئة والبيض المسلوق في الثلاجة.

وقالت "لا أترك عادات الأكل تخرج عن السيطرة، حيث أحتاج إلى زر إعادة الضبط، ومن الواضح جدًا أنى أتناول أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضراوات العضوية قدرالإمكان، واحتفظ بتناول نسبة بسيطة من السكر، وشرب الكثير من الماء وأتمتع بنوم جيد، وأسمح لنفسي بكسر القواعد مرة واحدة".

وجبة عشاء

ويتضمن العشاء عادة في منزل "أنيستون" مزيجًا آخر من الخضروات مع البروتين، ولكنها تستمتع أيضًا بأكلها المفضل من حين إلى آخر، فهى لديها فرن بيتزا مدمج وغرفة نبيذ مغطاة بالزجاج في منزلها، وفى وقت فراغها تدعوا الجميع لصنع البيتزا الخاصة بهم أو لعمل لازانيا الخضار مع الكوسا والباذنجان والجبن المختلفة، كما أخبرت Yahoo Yahoo

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