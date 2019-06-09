ظهور رسمي للمرة الأولى لميغان ماركل بصحبة الأمير هاري

ظهرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، للمرة الأولى رسميًا منذ انجاب ابنها الأول بجانب زوجها الأمير هارى دوق ساسكس،، وذلك لحضور "عروض القوات "تروبينج ذا كولور"، والاحتفالات بعيد ميلاد الملكة اليزابيث، وفقًا لما نشر في الـ "دايلى ميل".

ابتسمت دوقة ساسكس عندما دخلت قصر باكنجهام، فى سيارة رينج روفر الزرقاء الداكنة قبل احتفالات عيد ميلاد الملكة الرسمية، وبعد أربعة أسابيع فقط من الولادة.

وتحضر ميغان العرض للانضمام للعائلة المالكة، وآلاف المشاهدين، لمشاهدة 1400 جندي و 400 موسيقي و 200 حصان يشاركون في العرض.

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وانضم إلى الزوجين في عربتهما كيت ميدلتون وكاميلا، ولم يحضر هارى وميجان، ابنهما آرتشى إلى الحدث السنوي.

وظهرت فى ثوب من اللون الأزرق الداكن، ووضعت قبعة أنيقة، فى حين يبدو عليها زيادة الوزن بعد إنجابها مولودها أرتشى.

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