الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93 باستعراض مُثير شارك فيه 1400 جندي

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثالث والتسعين باستعراض السبت، ما كان سببًا لدوقة ساسكس، ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، للمشاركة في أول فعالية رسمية منذ أنجبت ابنها أرتشي الشهر الماضي.

ويحل ميلاد الملكة في 21 إبريل/ نيسان، ولكنها تخطط لاحتفالات عيد ميلادها بشكل تقليدي في يونيو / حزيران بسبب الطقس الأكثر دفئا، وكانت الحشود محظوظة لأن الشمس سطعت بعد هطول الأمطار صباحا.

ووصلت الملكة إلى استعراض حرس الخيالة بالقرب من قصر باكنغهام بعربة تجرها الجياد حيث شارك 1400 جندي في الاستعراض.

اقرأ أيضًا:

ملكة بريطانيا تجني مبلغًا طائلًا بسبب خيولها

ولم يحضر زوج الملكة الأمير فيليب الذي يطوي عامه الثامن والتسعين بعد غد الاثنين، ونادرًا ما يظهر على الملأ منذ اعتزاله المناسبات الملكية.

Advertisements

وتتابع الملكة في وقت لاحق من اليوم برفقة أسرتها العرض الجوي لسرب السهام الحمر من شرفة القصر.

وابتهجت الحشود عند رؤية ميغان التي لم تشارك في أي فعاليات رسمية أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبريطانيا الأسبوع الجاري والتي استمرت ثلاثة أيام.

قـــــــــــــد يهمـــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــا

ملكة بريطانيا تتحدَّث عن الطفل الملكي الجديد في أحدث ظهور لها

مُهمّة غريبة لِخَدَم الملكة إليزابيث الثانية بشأن "أحذيتها"