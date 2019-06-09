أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي على مساعدة أطفال فنزويلا

حثَّت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، المجتمع الدولي، السبت، على تقديم المزيد من الدعم لثلاث دول في أميركا الجنوبية، تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.

وقالت جولي، في كولومبيا، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "إن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية".

وتقوم الممثلة الأميركية بجولة خاصة تستغرق يومين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبي إيفان دوكي في مدينة قرطاجنة.

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وذكرت جولي "44 عامًا" الحائزة على "جائزة أوسكار"، "تحدثت أنا والرئيس عن مخاطر عدم حصول أكثر من 20 ألف طفل فنزويلي على الجنسية، والتزامه الدائم بمساعدة الأطفال".

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، "اتفقنا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لكولومبيا وبيرو والإكوادور التي تتحمل وطأة هذه الأزمة".

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وفر أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم، ويعيش أكثر من مليون منهم في كولومبيا، حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعاني من الفقر والعنف.

ويعاني في الغالب آباء الأطفال الفنزويليين الذين يولدون في الخارج لتسجيل أبنائهم، إما بسبب عجزهم عن الوصول إلى قنصليات فنزويلا التي يتناقص عددها، أو بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً للهجرة.

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