حزام زبدة الشيا الخام والألوي فيرا للتخلص من دهون الارداف بسرعة 

تعتبر زبدة الشيا الخام من المكونات الطبيعية الفعالة التي تعزز عملية حرق الدهون ونحت الجسم وإخفاء علامات الترهل وشدّ البشرة وخصوصاً بعد خسارة الوزن. ولهذا من المفيد جداً استخدامها في تحضير وصفات طبيعية تساعد على التخسيس وخصوصاً في منطقة الأرداف والفخذين. ومن هذه الوصفات واكثرها فعالية واسهلها وصفة حزام زبدة الشيا والألوي فيرا.

كيفية تحضير حزام زبدة الشيا والألوي فيرا

من السهل تحضير حزام زبدة الشيا الخام والألوي فيرا للحصول على أرداف نحيفة مثل النجمات. لكن للاستفادة منه بشكل تام في حرق الدهون واستعادة الرشاقة ينصح بتطبيق الوصفة بشكل صحيح من خلال اتباع التعليمات بدقة.

المقادير

- 40 غ من زبدة الكاكاو الطبيعية

- 30 غ من زبدة الشيا الخام

- 10 غ من جل الألوي فيرا

- 10 ملاعق وسط من زيت المكاداميا

- ملعقة طعام من زيت الورد الأساسي

الخطوات

يجب الانتباه الى ضرورة ان تكون مكونات وصفة زبدة الشيا والألوي فيرا طبيعية وخالية من المواد المضافة للحصول على افضل نتيجة عند استخدامها لتذويب الدهون وتنحيف الارداف.

1 يتم وضع زبدة الشيا مع زبدة الكاكاو الطبيعية في وعاء. ويوضع هذا الوعاء في وعاء آخر يحتوي على الماء المغلي. فهذا يساعد على تذويب المكونين وتحويلهما الى مزيج واحد.

2 يضاف الى مزيج الزبدة زيت الماكاداميا والورد مع الحرص على الخفق المستمر للحصول على كريم متجانس.

3 يترك المزيج ليبرد وبعد ذلك يضاف إليه جل الألوي فيرا وتخفق المكونات مجدداً ثم يوضع الخليط في عبوة محكمة الاغلاق.

طريقة استخدام حزام زبدة الشيا لتخسيس الأرداف



من السهل تطبيق هذا الحزام على مناطق تجمع الدهون وظهور التشققات وخصوصاً على الأرداف والفخذين. فلهذا يجب دهن المنطقة بالقليل من المزيج مع الفرك اللطيف والتدليك بواسطة حركات دائرية. بعد ذلك يترك عليها ويلف بالنايلون المخصص لحفظ الطعام لليلة كاملة قبل غسل المنطقة بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي. ومع تكرار وصفة زبدة الشيا والألوي فيرا يلاحظ أنها فعالة جدا في حرق الدهون ونحت الأرداف والفخذين.

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تحتوي هذه الزبدة على الكثير من الخصائص الفعالة والمفيدة والتي تساعد على شدّ الجلد بعد خسارة الوزن.



- الفيتامينات:

تحتوي زبدة الشيا على الكثير من المغذيات مثل الفيتامينات A وE الضرورية لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين ومحاربة علامات التقدم في السن. كما أنها تساهم في حماية الجلد من الجفاف والتشققات والتلف وظهور خطوط السيلوليت البيضاء.



- مضادات الاكسدة:

فالفيتامين E يعتبر عنصراً فعالاً لمكافحة الشوارد الحرة الضارة والحفاظ على جمال البشرة ونضارتها ومنع ترهل الجلد حتى بعد خسارة الوزن. كما أنه يعزّز تدفق الدورة الدموية وحصول الخلايا على المغذيات التي تحتاج إليها. وهو مهم أيضاً لترميم الخلايا التالفة وتجديد مظهر البشرة. ولأنه يتوفر بنسبة مرتفعة في زبدة الشيا ينصح بعدم التخلي عنها وبتطبيق وصفاتها المختلفة لحرق الدهون وللعناية بصحة البشرة ومظهرها.

ومن هذه الوصفات إضافة بضع قطع منها إلى ماء حوض الاستحمام وتدليك الجسم بالقليل منها من أجل ترطيب الجلد وتغذيته ومساعدة العضلات على الاسترخاء. وينصح أيضاً باستعمال زبدة الشيا الخام بعد إزالة الشعر الزائد لأن هذا يساعد على تهدئة البشرة وإزالة علامات التهيج والاحمرار عنها.



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