احذر 6 علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان الفم

يُعد سرطان الفم من أنواع السرطان التى لا نسمع عنها ويحدث نتيجة تكون ورم فى بطانة الفم، قد يكون على سطح اللسان أو حواف الخدود أو سقف الفم "الحنك" أو الشفاه أو اللثة.

ويمكن أن تتطور الأورام أيضًا فى الغدد التي تنتج اللعاب، واللوزتين فى الجزء الخلفى من الفم ، وجزء من الحلق الذي يربط فمك بالبلعوم، وهذه أقل شيوعا.

وتشمل أعراض سرطان الفم 6 علامات، هي:

- قرحة الفم التي لا تلتئم خلال عدة أسابيع.

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- كتل مستمرة في الفم أو الرقبة لا تختفي.

- رخاوة الأسنان غير المبررة .

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- خدر غير مبرر أو ثابت أو شعور غريب على الشفة أو اللسان.

- في بعض الأحيان، بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان - قد تكون هذه علامات مبكرة على الإصابة بالسرطان .

- التغييرات في طريقة الكلام .

ويُنصح بمراجعة الطبيب أو طبيب الأسنان إذا لم تلتئم هذه الأعراض في غضون ثلاثة أسابيع.

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