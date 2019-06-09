تحذيرات من تأثير سلبي لتوقف التنفس أثناء النوم على "العمر البيولوجي"

لندن - لايف ستايل
كشفت دراسة علمية حديثة، أن توقف التنفس أثناء النوم يسبب تسارع العمر البيولوجى. ويتميز توقف التنفس الانسدادى بخلل فى التنفس أثناء النوم، وغالبا ما يؤدى إلى انخفاض فى تشبع الأكسجين فى الدم وعادة ما يتم إنهاؤه عن طريق إثارة قصيرة من النوم.
ووفقاً للموقع الطبى الأميركى “MedicalXpress”، فأظهرت النتائج أن كل انخفاض فى مؤشر توقف التنفس أثناء النوم يرتبط بتسارع العمر البيولوجي بمعدل بما يعادل 215 يومًا.
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وقال المؤلف الرئيسي شياو يو لى، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه فى قسم اضطرابات النوم والكساد في قسم الطب في مستشفى بريجهام الأمريكية: "قد لا يكون عمر الناس البيولوجي هو نفس العمر الزمني، حيث إن الأفراد الذين يكون عمرهم البيولوجي أعلى من عمرهم الزمني تظهر عليهم الشيخوخة المبكرة.
يذكر أن ما يقرب من 30 مليونا من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وتشمل علامات التحذير الشائعة الشخير والنعاس الشديد أثناء النهار.
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