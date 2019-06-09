"اليونيسيف" تؤكّد أن 765 مليون قاصر من 82 دولة تزوجوا في طفولتهم

كشفت منظمة اليونيسف، أن هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى ورجل فى جميع أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفالا، 23 مليونا منهم قبل سن 15، وفقًا لأول تحليل على الإطلاق حول رعاية الأطفال.

واستنادا إلى بيانات من 82 دولة، كشفت الدراسة المتعمقة أن العدد الإجمالى المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا، وفقا لما ورد على موقع الأمم المتحدة.

وفى هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها"، وكشفت الدراسة أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر فى أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

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ووفقا للبيانات، فإن 28% من الذكور فى جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالا، لتحتل المرتبة الأولى فى زواج الأطفال الذكور. وبنسبة 19%، احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13%.

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وعلى الرغم من المعلومات الجديدة، لا تزال الفتيات تتأثرن بشكل غير متناسب بهذه الظاهرة. إذ إن شابة من كل 5 شابات تتراوح أعمارهن بين 20 و24، تزوجن قبل بلوغهن سن 18، مقارنة بشاب واحد من كل 30 شابا.

وفى حين تمت دراسة انتشار زواج الأطفال بين صفوف الفتيات وأسبابه وتأثيره على نطاق واسع، لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول زواج الأطفال بين صفوف الفتيان. ولكن من الواضح أن الأطفال الأكثر عرضة للخطر هم من أشد الأسر فقرا، ويعيشون فى الغالب فى المناطق الريفية ولا يحصلون على تعليم كاف.

وذكرت "فور"، أنه "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن نتذكر أن تزويج الفتيان والفتيات فيما لا يزالون أطفالا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها فى الاتفاقية"، وأكدت أنه "من خلال إجراء مزيد من البحوث والاستثمار والتمكين، يمكننا إنهاء هذا الانتهاك"

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