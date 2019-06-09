شكرا لقرائتكم خبر عن قبعة المهد.. مرض جلدى يصيب فروة رأس رضيعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبعة المهد من الأمراض الجلدية الالتهابية التى تصيب الأطفال الرضع أول 3 شهور بعد الولادة، وتسبب قبعة المهد القشور الصفراء على فروة الرأس. عادةً ما يتم اختفاء قبعة الرأس بمفردها بعد بضعة أشهر، لكن العديد من الآباء يفضلون إزالته لأنهم لا يحبون مظهره. أعراض غطاء المهد أعراض غطاء المهد علامات غطاء المهد تشمل:

علامات غطاء المهد تشمل: إحمرار الجلد. Advertisements السمنة . رقائق على فروة الرأس. القشور الصفراء. يمكن علاج قبعة المهد عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت الأطفال ليلاً ثم غسل الشعر بشامبو فى صباح اليوم التالى، ودلك القشور بلطف باستخدام فرشاة ناعمة. استخدم شامبو خفيفًا مضادًا لقشرة الرأس.

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