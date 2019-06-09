هكذا تتجنب التعرق المفرط في الصيف

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يعد التعرق المفرط كابوساً مزعجاً خلال فصل الصيف، نظراً لأنه يتسبب في حرج بالغ للمرء بسبب ظهور بقع عرق على الملابس من ناحية وانبعاث رائحة كريهة من ناحية أخرى.
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أنه يمكن تجنب التعرق المفرط خلال الصيف من خلال ارتداء الملابس المناسبة، حيث ينبغي ارتداء الملابس المصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن والكتان، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من ألياف اصطناعية كالفسكوز والبوليستر.
ومن المهم أيضاً ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة كالأبيض والبيج، نظراً لأنها لا تمتص الأشعة فوق البنفسجية إلى حد كبير، بخلاف الألوان الغامقة كالأسود والكحلي الداكن، والتي تمتص الأشعة فوق البنفسجية بشدة، ما يؤدي إلى زيادة سخونة الجسم، ومن ثم زيادة إفرازات العرق.
ومن ناحية أخرى أشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أهمية تجنب الأطعمة الحريفة، نظراً لأنها تؤدي إلى زيادة سخونة الجسم، ومن ثم زيادة إفرازات العرق.
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