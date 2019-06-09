شكرا لقرائتكم خبر عن النجاح في الرياضة يحتاج إلى أهداف ملموسة والان مع التفاصيل

أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية إلى أن الخطط المبهمة ليست من عوامل التحفيز الجيدة لممارسة الرياضة، بل إنها غالبا ما تُعيق أداء التمارين الرياضية.

ونصحت المجلة الألمانية بتحديد أهداف ملموسة يمكن قياسها والتحكم فيها، فبدلاً من القول "سوف أتحرك كثيراً خلال الأسبوع"، يمكن للمرء وضع خطة "للركض لمدة نصف ساعة مرتين في الأسبوع".

وإذا أثبتت التجربة أن الخطط الموضوعة أكثر من اللازم ولا يمكن تنفيذها، فلا بد أن يتحلى المرء بالمرونة الكافية ويقوم بتخفيف الحمل والعبء قليلاً، كما أن الشعور بالإنجاز يعتبر من العوامل المهمة جداً للتحفيز على ممارسة الرياضة.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنه يمكن زيادة التحميل تدريجيا وببطء، ومن الأفضل أن يتم ذلك عندما يشعر الشخص بالملل من أداء نفس التمارين، حيث يجب أن تكون الرياضة ممتعة، كما نصحت المجلة الألمانية أيضاً المبتدئين بتجريب ألعاب وتمارين مختلفة قبل تعذيب أنفسهم برياضة غير مناسبة لهم.